Отмечается, что электричества не будет и в Киеве.

Украинцев предупредили о плановых и аварийных отключениях в понедельник, 7 ноября. Свет отключат в семи областях и Киеве.

По данным НЭК "Укрэнерго" отключения продляться с 6:00 до конца суток.

"Области, которые будут испытывать проблемы от отключений, никто не выбирал - это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов", - говорится в сообщении.

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Отключения электричества планируются:

в Киеве;

Киевской области;

Черниговской области;

Черкасской области;

Житомирской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области.

При этом указано, что если дефицит будет больше, чем заложено в графики, то экстренные аварийные отключения буду действовать в отдельных областях.

Отключение света в Украине - что известно

Российские оккпанты задались целью зимой оставить украинцеы без света и тепла, поэ тому выбирают для своих атак электростанции и ТЕЦ.

С 10 по 12 октября российскими ракетами повреждено 30% энергетической инфраструктуры. Но на этом атаки России не закончились. Уже 15 октября захватчики продолжили бить по инфраструктуре Украины.

22 октября россияне атаковали несколько областей и обесточили Кировоградскую, Ривненскую, Хмельницкую и Волынскую области, а 27 октября оккупаныт атаковали энергетическую инфраструктуру на Киевщине.

Из-за поврежденного оборудования в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения. Президент Владимир Зеленский призвал граждан экономить электричество в пиковые часы нагрузки.

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