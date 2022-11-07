Украинцев предупредили о плановых и аварийных отключениях в понедельник, 7 ноября. Свет отключат в семи областях и Киеве.
По данным НЭК "Укрэнерго" отключения продляться с 6:00 до конца суток.
"Области, которые будут испытывать проблемы от отключений, никто не выбирал - это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов", - говорится в сообщении.
Отключения электричества планируются:
- в Киеве;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Черкасской области;
- Житомирской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области.
При этом указано, что если дефицит будет больше, чем заложено в графики, то экстренные аварийные отключения буду действовать в отдельных областях.
Отключение света в Украине - что известно
Российские оккпанты задались целью зимой оставить украинцеы без света и тепла, поэ тому выбирают для своих атак электростанции и ТЕЦ.
С 10 по 12 октября российскими ракетами повреждено 30% энергетической инфраструктуры. Но на этом атаки России не закончились. Уже 15 октября захватчики продолжили бить по инфраструктуре Украины.
22 октября россияне атаковали несколько областей и обесточили Кировоградскую, Ривненскую, Хмельницкую и Волынскую области, а 27 октября оккупаныт атаковали энергетическую инфраструктуру на Киевщине.
Из-за поврежденного оборудования в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения. Президент Владимир Зеленский призвал граждан экономить электричество в пиковые часы нагрузки.