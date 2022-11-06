Графики плановых ограничений будут вводить в регионах, где сеть получила наибольшие повреждения.

Графики плановых ограничений завтра будут применять в Киеве и 7 областях.

Как предупреждает НЭК "Укрэнерго", их диспетчерский центр на 7 ноября прогнозирует дефицит в энергосистеме и предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения на завтра для потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

"В этих регионах сеть получила наибольшие повреждения. Для стабильной и сбалансированной работы энергосистемы надо сократить потребление на 30%", - говорится в сообщении.

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В связи с этим, с 6.00 и до конца суток будут введены в действие графики плановых ограничений. Кроме того, облэнерго могут проводить экстренные ограничения потребления, применяя графики аварийных отключений.

Плановые и аварийные отключения - меры стабилизации работы энергосистемы, которые дополняют друг друга.

Как объясняют в "Укрэнерго", решение о введении графиков почасовых отключений в отдельных областях действует до того момента, когда диспетчер того или иного облэнерго видит у себя на мониторе резкое одновременное увеличение потребления электроэнергии. Для того, чтобы уберечь электросети от дополнительных аварий, он принимает решение о применении экстренных мер, то есть графиков аварийных отключений (ГАВ) на территории области. Когда чрезмерное потребление и угроза перегрузки сетей проходит, вместо ГАВ продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПВ). Именно по этой причине электроэнергия может исчезать не в те часы, которые заявлены энергетиками в вашей местности, а отключение длится дольше, чем заявлено.

Объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. Для того, чтобы как можно быстрее восстановить энергопитание в то время, пока проводятся оперативные ремонтные работы, привлекаются резервные схемы питания. Но они не всегда выдерживают ту нагрузку, которую несла в мирное время энергосистема. Это главная причина, почему приходится прибегать к почасовым и аварийным отключениям.

Отключение света в Украине

Как сообщал УНИАН, столичная власть предупредила, что в связи с ростом дефицита электроэнергии в Киеве 7 ноября могут применяться экстренные отключения света.

10, 22 и 31 октября оккупанты нанесли массированные ракетные атаки по украинской энергетической инфраструктуре.

По экспертным оценкам, сейчас разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии.

С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать пользование электроэнергией.

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