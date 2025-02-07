Отмечается, что причиной отключений стали последствия российской атаки.

В нескольких областях Украины сегодня, 7 февраля, снова будут отключать свет. Соответствующее решение приняло "Укрэнерго".

"Сегодня, 7 февраля, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях вынужденно были применены аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной применения аварийных отключений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты генерации и передачи электроэнергии.

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"Первоначально отключаются промышленные потребители. Пока ограничения не применяются для бытовых потребителей, за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго. ГАО отменяются сразу, как только это разрешает ситуация в энергосистеме", - подытожили в "Укрэнерго".

В свою очередь в ДТЭК сообщили, что по команде "Укрэнерго" в Днепропетровске и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения.

Графики отключения света в Украине - последние новости

3 февраля в ряде областей Украины ввели графики отключений света. В частности, тогда речь шла о Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В "Укрэнерго" сообщили, что в результате ракетно-дронных обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи энергетики вынуждены применить аварийные отключения.

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