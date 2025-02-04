Атаки России на украинскую энергосистему происходят ежедневно, подчеркнул министр.

Графики отключений электроэнергии не зависят от температуры воздуха, а лишь от последствий российских атак на энергосистему Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Единственное, что влияет это последствия атак. К сожалению, эти атаки происходят ежедневно. Мы в воскресенье, к сожалению, потеряли большую генерирующую мощность, которая будет восстанавливаться, там еще надо время", - сказал министр.

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По его словам, сейчас наблюдается существенный уровень повреждений. Поэтому он подчеркнул, что только атаки на энергосистему могут влиять на ситуацию.

"За последние несколько дней на самом деле есть много повреждений. Мы не детализируем. В целом система работает, сегодня бытовых потребителей мы вообще не ограничиваем. По стране там есть определенные временные меры в нескольких областях, но это касается промышленности. Поэтому система работает и я уверен, что мы выйдем из этого отопительного сезона победителями", - подчеркнул Галущенко.

Ситуация в энергосистеме - последние новости

3 февраля в нескольких областях Украины ввели графики отключений света. В частности, речь шла о Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях. Тогда сообщалось, что решение является следствием ряда факторов, в частности российской атаки.

В "Укрэнерго" потом объяснили, что в результате ракетно-дронных обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи энергетики вынуждены были применить аварийные отключения в девяти областях.

4 февраля также стало известно, что определенные области Украины будут без света. Энергетики тогда сообщили о применении экстренных отключений.

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