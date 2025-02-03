В Украине возросло потребление электроэнергии из-за снижения температуры воздуха в большинстве регионов.

В результате вражеских обстрелов в девяти областях Украины вынужденно были применены аварийные отключения электроэнергии, сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что в результате ракетно-дронных обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи - утром в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, а также частично в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях были применены аварийные отключения.

В "Укрэнерго" отметили, что сегодня, по состоянию на утро 3 февраля, уровень потребления электроэнергии был на 3,3% выше, чем в предыдущий рабочий день - пятницу, 31 января. Причина - снижение температуры воздуха в большинстве регионов.

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"Сегодня с 7:00 до 22:00 есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, по возможности - не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами", - говорится в сообщении.

Графики отключений света в Украине - последние новости

3 февраля в ряде областей Украины были введены графики отключений света. В частности, тогда речь шла о Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, что украинцы пока не сталкивались с отключениями света из-за теплой погоды, но на Украину надвигается антициклон с арктическим холодом. По его словам, низкие температуры воздуха приведут к дефициту в энергосистеме.

В свою очередь, в "Укрэнерго" заявили, что прогнозов по ограничению электроснабжения в связи с похолоданием нет.

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