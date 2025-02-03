Отмечается, что решение является следствием ряда факторов, в числе российской атаки.

Графики отключений света в понедельник, 3 февраля, ввели в ряде областей Украины. Речь идет о Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

"В области применен ГАО! Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 3 февраля в 08:25 получена команда на ведение 1-2 очереди ГАО", - говорится в сообщении Полтаваоблэнерго.

В свою очередь в "Кировоградоблэнерго" указали, что графики аварийных отключений действуют в области с 8:30.

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При этом АО "Сумыоблэнерго" сообщило, что также с 8:30 3 февраля в соответствии с указанием НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

"Причина применения графиков аварийных отключений – перегрузка в сети", - уточнили в компании.

В ДТЄК сообщили о применении экстренных отключений в Днепропетровской и Донецкой областях.

Отключения света в Украине - прогноз эксперта

Председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что украинцы сейчас не сталкиваются с отключениями света из-за теплой погоды, но на Украину надвигается антициклон с арктическим холодом.

По его словам, с 5 февраля прогнозируются морозы до -16℃, и холодная погода может продержаться до 10 февраля, что приведет к дефициту в энергосистеме.

В свою очередь НЭК "Укренерго" заявило, что прогнозов по ограничению электроснабжения в связи с похолоданием нет.

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