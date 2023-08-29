Чрезвычайно высокие температуры заставляют энергетиков брать все больше аварийной помощи из европейских стран.

Вчера, 28 августа, в Украине был зафиксирован новый летний рекорд потребление электроэнергии-вечерний максимум превысил предыдущий показатель 21 августа на 1,2%.

Как сообщает пресс-служба Оператора объединенной энергосети НЭК "Укрэнерго", это очень высокий показатель, учитывая ограниченные из-за ремонта возможности электростанций по производству электроэнергии.

"Укрэнерго" было вынуждено для покрытия спроса с 19:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1200 МВт·ч", - говорится в сообщении.

Видео дня

Аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей.

Мощная жара, которая накрыла Украину смешивает граждан все больше использовать энергоемкие кондиционеры и системы охлаждения, что в частности повышает нагрузку и риск аварий в энергосистеме. В частности, вчера были зафиксированы кратковременные отключения действием защиты трех высоковольтных линий в Северном, Центральном и Западном регионах. Тем не менее, обесточивания потребителей не было, линии работают.

Жара в Украине

В Киеве второй день подряд фиксируют температурные рекорды, связанные с жарой. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 28 августа в Киеве были зафиксированы сразу три температурных рекорда.

Максимальная температура воздуха после полудня достигла +35,7°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекордного показателя 1943 года.

27 августа в столице также зафиксировали три температурных рекорда. Ночь в Киеве оказалась самой теплой (+21,3°С), а днем температура достигла рекордных значений +33,3°С.

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