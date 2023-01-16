Каждый совершеннолетний украинец может подавать заявку на обмен через приложение "Дия".

В Украине стартовала государственная программа, которая позволит украинцам бесплатно обменять пять ламп накаливания на пять энергоэффективных LED-ламп. Соответствующее решение правительство приняло 10 января.

Таким образом, с сегодняшнего дня, 16 января, стартовал пилотный этап проекта. На первом этапе планируется заменить до 500 тысяч ламп в шести регионах Украины. После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме на всей территории государства.

Каждый совершеннолетний украинец может подавать заявку на обмен через приложение "Дия". Затем прийти в ближайшее отделение "Укрпочты" со своими пятью лампами накаливания и обменять их на новые светодиодные лампы.

Видео дня

Замена старых ламп на новые LED-лампы: детали

13 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции "Солидарность с украинским народом" заявил, что дефицит энергосистемы Украины могли бы существенно перекрыть 50 миллионов LED-ламп, приобретение которых могут профинансировать международные партнеры.

Впоследствии стало известно, что Европейский Союз профинансирует закупку около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины.

Оценивается, что замена 50 миллионов старых ламп на светодиодные поможет энергосистеме сэкономить 1 гигаватт мощности.

Вас также могут заинтересовать новости: