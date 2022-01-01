Размер ставок платы за нестандартное подсоединение мощности и линейную часть присоединения изменился на 7,2%.

В Украине повысилась стоимость присоединения к электрическим сетям.

Соответствующее решение Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила на заседании 22 декабря.

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По Украине размер ставок платы за стандартное присоединение повысился на 1%, а размер ставок платы за нестандартное подсоединение мощности и линейную часть присоединения уменьшился на 7,2%.

Стандартным присоединением считается присоединение электроустановки заказчика к действующим сетям оператора системы распределения на расстояние, не превышающее 300 м по прямой линии и мощностью до 50 кВт включительно.

Нестандартным считается присоединение электроустановки к действующим сетям оператора системы распределения на расстояние, превышающее 300 м по прямой линии, а мощность подсоединения превышает 50 кВт.

Подключение к электросетям:

Государственная инспекция энергетического надзора Украины упростила рассмотрение жалоб заявителей в случае возникновения спорных вопросов по действию или бездействию операторов систем распределения (ОСР) или оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии относительно присоединения электрических установок заказчика к электрическим сетям.

22 октября 2020 года Нацкомиссия упростила процедуру подключения к электросетям.