Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами в предприятия возобновляемой энергетики составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщило госпредприятие в ответ на запрос Общественного.

"По состоянию на 17.06.2024 задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями по "зеленому" тарифу составляет около 28,9 млрд. грн", - сообщили в предприятии.

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Как отмечается, имеющаяся на данный момент задолженность перед производителями из ВИЭ является следствием несоблюдения "Укрэнерго" условий выполнения финансовых обязательств, нарушения сроков осуществления авансовых платежей и окончательного расчета за услугу по обеспечению увеличения производства электроэнергии из ВИЭ.

"Общий размер задолженности ("Укрэнерго" перед Гарпоком - ред.) составляет около 22,6 млрд. грн", - рассказали в Гарпоке.

В ответе на запрос сообщается, что Гарпок неоднократно обращался письмами в Кабмин, Минэнерго и НКРЭКУ с просьбой содействовать в решении ситуации по осуществлению оплаты имеющейся задолженности "Укрэнерго", подчеркивая, что нарушение порядка оплаты Услуги делает невозможным своевременные и полные расчеты государственного предприятия с производителями ВИЭ.

Напомним, 20 июня, после очередного обстрела энергоинфраструктуры россиянами, президент Владимир Зеленский провел Ставку, по решению которой поручил правительству разработать стратегию развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства.

По данным ГП "Гарантированный покупатель" уровень задолженности перед предприятиями возобновляемой энергетики Украины составляет более 40% за 2022 год, а в текущем году уже достигает 40%.

Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает правительство найти финансовый ресурс для Энергоатома (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку - ГП "Гарантированный покупатель", ПУПы, ОСРы, Укрэнерго и производители из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.