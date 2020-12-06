В американской дипломатической миссии заявили, что проект газопровода является «политическим инструментом».

Исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом она заявила изданию Handelsblatt.

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"Это стало бы четким сигналом, что Европа больше не будет мириться с постоянным злонамеренным поведением России", — сказала Куинвилл.

Дипломат считает "Северный поток-2" - это "не просто экономический проект, а политический инструмент Кремля, цель которого - обойти Украину и разделить Европу".

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Ввиду санкций, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года В СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США в отношении "Северного потока-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

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Автор: УНИАН