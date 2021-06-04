По словам Данилова, препятствовать "Северному потоку-2" сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО заявил его секретарь Алексей Данилов.

Читайте такжеПутин заявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2"

"Северный поток-2" – это вызов не только для Украины, но и для Польши, и других государств. К сожалению, у нас нет прямой возможности влиять на эти процессы, но все наши дипломатические сотрудники привлечены к этому и делают все необходимое, чтобы это прекратить", – сказал он.

По словам Данилова, препятствовать "Северному потоку-2" сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

"Не нужно недоговаривать – это Германия и Франция, которые являются непосредственными политическими и экономическими партнерами РФ, что Украине очень неприятно… Мы сотрудничаем с ними, у них свои аргументы, у нас – свои. Наша газотранспортная система достаточно сбалансирована, чтобы обеспечить все эти вещи. Но когда они ставят на первое место деньги, а не людей и демократию, то так и нужно сказать об этом всему миру", – сказал Данилов.

Относительно сегодняшнего заявления президента РФ Владимира Путина о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2" Данилов сказал, что для завершения газопровода необходимо проложить еще определенное количество километров, провести испытания, подписать ряд документов с экологическими институциями – для этого России понадобится не один день.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

26 мая 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в деле "Северного потока-2" Украина будет бороться за национальные интересы до конца.

1 июня 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что после запуска российского газопровода "Северный поток-2" Россия сделает все возможное, чтобы не продлевать действующий контракт о транзите голубого топлива через Украину.

4 июня 2021 года президент России Владимир Путин заявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная