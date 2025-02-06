Большинство перевозок российской нефти осуществляется теневым флотом, что представляет угрозу для окружающей среды.

Доходы России от продажи нефти при текущих ограничениях цен и при санкционном статусе-кво достигнут 141 млрд долларов в 2025 году и 135 млрд долларов в 2026 году. Однако слабое соблюдение санкций может привести к увеличению доходов до 166 млрд долларов и 164 млрд долларов в 2025 и 2026 годах соответственно.

Такие оценки приводит KSE Institute в своем исследовании Russian Oil Tracker - Январь 2025.

Эксперты отмечают, что в декабре 2024 года доходы России от экспорта нефти выросли на 0,4 млрд долларов до 15,1 млрд долларов, поскольку увеличение доходов от продажи нефтепродуктов на 0,5 млрд долларов полностью компенсировало снижение поступлений от продажи сырой нефти на 0,1 млрд долларов. Россия и в дальнейшем в значительной степени полагается на теневой флот, что побуждает санкционную коалицию к усилению давления. В то же время РФ продолжает обходить ограничения.

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Российский экспорт сырой нефти морем сократился на 2% в декабре 2024 года, достигнув самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения. Поставки сырой нефти уменьшились на 9,5% за месяц до двухлетнего минимума, но рост экспорта нефтепродуктов на 9,5%, обусловленный сезонным увеличением переработки на НПЗ, почти компенсировал этот спад.

Большинство перевозок российской нефти осуществляется теневым флотом, что представляет угрозу для окружающей среды. В декабре из российских портов вышли 192 теневых танкеров, загруженных нефтью и нефтепродуктами, 87% из которых более 15 лет. Количество таких судов остается стабильно высоким, как и доля устаревших танкеров. Это создает постоянную угрозу для морских экосистем. Кроме того, использование теневого флота продолжает способствовать финансированию войны.

Аналитики KSE Institute отмечают, что для противодействия российскому теневому флоту страны санкционной коалиции усилили ограничения в отношении танкеров. По состоянию на 17 января правительства США, Великобритании и ЕС ввели санкции против 276 нефтяных танкеров за нарушение условий транспортировки российской нефти. 10 января Министерство финансов США внесло в санкционный список 187 судов, в том числе 159 танкеров, которые перевозили 1,65 млн баррелей российской нефти в сутки в 2024 году. Эти меры могут существенно нарушить цепи поставок и транспортировки российской нефти, однако их эффективность будет зависеть от дальнейшего внедрения санкций новой администрацией США.

"Несмотря на санкции, Россия продолжает обходить ограничения. Из 276 подсанкционных танкеров, 53 продолжают транспортировать нефть, загруженную после введения санкций. Почти 70% этих судов управляются компаниями, которые зарегистрированы в ОАЭ, на Сейшелах и в России", - говорится в исследовании.

Чтобы усложнить отслеживание, Россия меняет ключевые сведения о судах - 122 танкера изменили по крайней мере один параметр, в частности флаг, название или менеджера, после того, как попали под санкции. В то же время большинство подсанкционных танкеров простаивает, в основном в российских портах Находка, Мурманск и в Суэцком канале.

Также сообщается, что три крупнейших импортера продолжают поддерживать спрос на российскую нефть. Индия остается ключевым покупателем российской сырой нефти, импортируя 1,557 тыс. баррелей в сутки, что составляет 51% всех поставок. Китай занимает второе место с 1,244 тыс. баррелей в сутки. В то же время Турция лидирует в закупках нефтепродуктов, импортируя 545 тыс. баррелей в сутки.

Санкции против РФ - последние новости

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции Совета нацбезопасности и обороны от 5 февраля. Они касаются капитанов "теневого флота" РФ, а также похитителей украинского культурного наследия. Так, были введены ограничения против 56 граждан РФ и одного гражданина Ирана, которые являются капитанами судов российского "теневого флота" и участвуют в экспорте российской нефти в обход установленного ценового потолка.

Министр иностранных дел Финляндии Элина призвала западные страны "продолжать экономическое давление" на Россию в ближайшие месяцы. По ее словам, экономика России трещит по швам, и Запад должен ужесточить санкции, чтобы предоставить Украине наилучшее положение для заключения мирного соглашения.

Издание Bloomberg считает маловероятным, что новые санкции Запада против России сами по себе "затянут" президента РФ Владимира Путина за стол переговоров по войне в Украине. Сейчас лучшая надежда для союзников Украины заключается в том, что растущее давление на экономику России и напряжение в государственных финансах в конечном итоге станут "неуправляемыми".

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