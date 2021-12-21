По прогнозам экспертов, в 2022 году газ для бытовых потребителей подорожает еще на 15-20%.

Депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект, которым предлагается вернуться к государственному регулированию цен на газ и отказаться от международных обязательств по совместному с Европой рынку голубого топлива.

Соответствующий законопроект №6426 зарегистрирован в парламенте 14 декабря.

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В пояснительной записке говорится, что, по прогнозам экспертов энергетической отрасли и ЖКХ, в 2022 году газ для бытовых потребителей подорожает еще на 15-20% и будет стоить почти 9 грн за кубометр. Для теплокоммунэнерго голубое топливо также будет дороже на 30-50%, чем раньше. Значительно возрастет цена и на распределение и доставку газа (на 40-60%).

Законопроектом предлагается вернуться к модели государственного регулирования цен на газ, добытый в Украине, и изменить принципы функционирования внутреннего рынка природного газа. Установить основным приоритетом рынка – общественные интересы и обеспечение бытовых потребителей и предприятий, обеспечивающих население теплом и газом по доступным и стабильным ценам.

Кроме того, документом предлагается закрепить на законодательном уровне положение о направлении всего добытого в Украине газа на нужды внутреннего рынка. При этом, при условии его излишков, газ может быть экспортирован по рыночным ценам, предусмотренным соответствующими международными соглашениями (договорами).

"Для имплементации указанных изменений, проект предполагает дальнейший отказ от части взятых на себя международных обязательств относительно общего рынка газа (в контексте установления внутренних цен)", - говорится в законопроекте.

В Ассоциации газодобывающих компаний Украины заявили, что представители отрасли категорически не поддерживают законопроект.

"Хотя документ якобы должен помочь стране увеличить добычу газа, однако на практике он приведет к кризису в секторе, остановке инвестиционной деятельности и снижению налоговых поступлений в бюджет. Это все вместе ослабит энергетическую безопасность страны и приведет к еще большей зависимости от импорта", - отметила ассоциация в Facebook.

Ситуация на рынке газа:

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения. Однако уже в январе 2021 года правительство обязало газовые компании ввести фиксированные на год тарифы на газ, которые будут действовать до конца текущего отопительного сезона. Нынешние фиксированные тарифы на газ для населения завершат свое действие 30 апреля 2022 года.

По данным Украинской энергетической биржи, средняя стоимость газа на европейских хабах до границы Украины по состоянию на 19 декабря подскочила до 55 тыс. грн за тысячу кубометров. Таким образом с начала декабря цены выросли на 48%.

Цены на газ в Украине коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина является частью европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% общего объема потребления голубого топлива. Из-за крайне высокой цены газовые трейдеры закупают минимальные объемы ресурса, что может спровоцировать дефицит голубого топлива для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Согласно меморандуму между Украиной и МВФ, украинская власть обязалась не вводить ограничение цен на газ, поставляемый домохозяйствам, и при этом обеспечить защиту незащищенных слоев населения путем предоставления субсидий на оплату ЖКУ.