Глава правительства Денис Шмыгаль не дал прямого ответа, выполнит ли Украина обязательства перед МВФ относительно рыночных цен на газ для населения с мая 2022 года.
Ведущий программы "Свобода слова" на канале ICTV спросил его, какой же будет цена газа с мая 2022 года в связи с этими обязательствами, и не достигнет ли она более 50 тыс. грн за тысячу кубов, как это есть сейчас в Европе.
Шмигаль сказал, что и теперь население платит "зафиксированную годовую рыночную цену на газ" по 8 грн за куб метр., которую установил НАК "Нафтогаз Украины".
"Задача правительства - защитить украинских граждан, обеспечить понятность и предсказуемость цен. Украина уже живет в рыночной экономике, и сегодня цена газа для населения является годовой и рыночной. Конечно, на следующий год она будет пересматриваться компанией "Нафтогаз" в зависимости от динамики цены на газ на мировых рынках, от того, сколько будет собственной добычи. От этого будет формироваться годовая цена. Правительство никогда не даст в обиду незащищенные слои и в целом украинцев с точки зрения цен на газ", - заверил премьер-министр.
Читайте также"Шантаж Европы": "Газпром" отказался увеличить транзит газа через Украину на фоне заоблачных ценStand-by для Украины
9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долл., направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.
12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долл. По плану второй транш должен был составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что равняется примерно 700 млн долл.
В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.
На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала относительно первого пересмотра программы финансирования stand-by.
24 ноября Украина получила второй транш в размере почти 700 млн долл.