Он говорит, что сейчас украинцы платят зафиксированную годовую рыночную цену на газ.

Глава правительства Денис Шмыгаль не дал прямого ответа, выполнит ли Украина обязательства перед МВФ относительно рыночных цен на газ для населения с мая 2022 года.

Ведущий программы "Свобода слова" на канале ICTV спросил его, какой же будет цена газа с мая 2022 года в связи с этими обязательствами, и не достигнет ли она более 50 тыс. грн за тысячу кубов, как это есть сейчас в Европе.

Шмигаль сказал, что и теперь население платит "зафиксированную годовую рыночную цену на газ" по 8 грн за куб метр., которую установил НАК "Нафтогаз Украины".

"Задача правительства - защитить украинских граждан, обеспечить понятность и предсказуемость цен. Украина уже живет в рыночной экономике, и сегодня цена газа для населения является годовой и рыночной. Конечно, на следующий год она будет пересматриваться компанией "Нафтогаз" в зависимости от динамики цены на газ на мировых рынках, от того, сколько будет собственной добычи. От этого будет формироваться годовая цена. Правительство никогда не даст в обиду незащищенные слои и в целом украинцев с точки зрения цен на газ", - заверил премьер-министр.

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долл., направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долл. По плану второй транш должен был составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что равняется примерно 700 млн долл.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала относительно первого пересмотра программы финансирования stand-by.

24 ноября Украина получила второй транш в размере почти 700 млн долл.

Автор: Дмитрий Хилюк