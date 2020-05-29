В профильном комитете Рады обвинили ДТЭК в попытке дестабилизировать ситуацию на рынке (видео)

Депутат рассказал, что обратился по этому поводу в СБУ и АМКУ.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что дестабилизация ситуации на рынке электроэнергии выгодна компании ДТЭК.

Об этом он сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть".

"В последние дни у нас на рынке очень обваливается цена электроэнергии. Это специальная попытка дестабилизации рынка и манипуляций на рынке. Давайте говорить откровенно, по различным признакам видно, что скорее всего это делает компания ДТЭК для того, чтобы обвалить этот рынок, дестабилизировать ситуацию и обвинить НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред), что, мол, это комиссия плохо ввела какой-то рынок и давайте мы там теперь всех поувольняем и сделаем их виновными. Это очень плохое такое поведение", – заявил Герус.

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Также нардеп заявил, что он написал обращение в Службу безопасности Украины и Антимонопольный комитет по этому поводу.

"Потому что если отдельная крупная энергетическая компания настолько обваливает рынок, цена обваливается на 50%, это конечно попытка политической дестабилизации и попытка подорвать доверие ко всем – к институтам, к государству. Если в Украине есть монополия, то она захочет может обвалить или поднять цену. СБУ и Антимонопольный комитет должны сделать свою работу, чтобы у нас не было компании, которая владеет 90% угля, владеет 90% генерирующих мощностей в Бурштынском энергоострове. Если есть монополист, то монополист может делать с ценой все, что хочет", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Герус объяснил суть перераспределения рынка энергетики в пользу ТЭС.

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