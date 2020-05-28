"Судью купили, нет ничего общего с честной конкуренцией": Герус объяснил суть перераспределения рынка энергетики в пользу ТЭС

Депутат считает, что перераспределение рынка происходит из-за решения чиновников вручную регулировать рынок в пользу частной компании.

Мощность работающих угольных электростанций в Украине впервые превысила выработку на атомных станциях, что свидетельствует о действиях Министерства энергетики и защиты окружающей среды в пользу частной компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, который владеет 70% угольной генерации.

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Об этом заявил в Facebook народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

«Историческое событие произошло вчера вечером. Впервые за историю независимости Украины в весенне-осенний период работающая мощность угольных ТЭС превысила работающую мощность атомных электростанций (АЭС). Вчера в 22:17 работающая мощность угольных ТЭС составила 7243 МВт, а работающая мощность АЭС составила 6663 МВт. Это стало следствием того, что накануне министерство энергетики заставило «Энергоатом» еще уменьшить работу своих блоков, хотя имеющаяся мощность, которая может работать, составляет 9490 МВт», - написал он.

По его словам, таким образом ограничения для «Энергоатома» составили 2827 МВт, что равняется мощности всей Ривненской АЭС, или на 41% больше мощности Хмельницкой АЭС. Всего под ограничениями сейчас 9 блоков АЭС.

Герус отметил, что глядя на график производства электричества, понятно, что ограничения для «Энергоатома» не связаны со снижением потребления, а связано с тем, что выработку отдали угольным ТЭС.

«Простыми словами. Ограничивается государственный «Энергоатом», владельцем которого являетесь вы все, как граждане Украины. А увеличивается генерация угольных ТЭС, 70% которых принадлежит компании ДТЭК Р. Ахметова. И такое перераспределение рынка происходит не потому, что «Энергоатом» проиграл конкуренцию, а потому, что нашлись чиновники, которые решили вручную перераспределить рынок в пользу частных (дорогих) структур», - заявил Герус.

По мнению депутата, ничего общего с честной конкуренцией такое положение дел на рынке не имеет.

«Это как в футболе, «какая-то команда» не может выиграть у своего соперника, поэтому покупает судью. Арбитр удаляет двух игроков команды-соперника, и тогда «какая-то команда» выигрывает кубок. Ничего общего с честной конкуренцией это не имеет. Я со своей стороны буду отстаивать честную конкуренцию всеми возможными способами. Очень не хочется, чтобы через год кто-то снова был в бегах и через Фейсбук писал о политических преследованиях, лучше поучиться на ошибках других», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 мая временно исполняющий обязанности президента «Энергоатома» Петр Котин заявил, что производство электроэнергии на атомных электростанциях государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом», являющегося оператором всех действующих атомных электростанций Украины, упало до исторического минимума 6630 МВт, что не будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Министерством энергетики и защиты окружающей среды, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков «Энергоатома» и работу на пониженной мощности еще 5 энергоблоков.

Энергобаланс был пересмотрен в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии. Более 20% рынка ВИЭ принадлежит энергохолдитнгу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. В то же время, на тепловых электростанциях, большинство из которых также входит в энергохолдинг ДТЭК, предполагается несущественное снижение доли генерации.

При этом тепловая энергия дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями Украины.

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