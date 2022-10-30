Область разделили на три очереди, которые будут выключать по установленному графику.

В Полтавской области вводят веерные отключения электроэнергии по четкому графику.

Об этом сообщил Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.

"Отключения света должны быть максимально справедливыми и прогнозируемыми. Люди должны знать, когда и на сколько у них исчезнет электроэнергия. Поэтому Полтавщина внедряет графики почасового отключения", - заявил он.

Видео дня

По словам Лунина, область разделили на три очереди, которые будут выключать по установленному графику.

Отключение электроэнергии в Украине

29 октября в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что утром отключений энергоснабжения по Украине не было. В компании пояснили, что на выходных потребление снижается за счет того, что не работает большинство офисов, и много людей вообще начинает пользоваться электрочайниками, плитами и тому подобное позже, чем в рабочий день.

В "Укрэнерго" отметили, что для того, чтобы восстановить нормальную работу сетей и их энергопитание, нужен очень большой объем ремонтных работ, которые продолжаются 24/7.

Масштабные отключения в Украине начались после того, как в течение 10-12 октября Россия нанесла массированные ракетные и авиационные удары, в том числе и по энергетическим объектам. В результате была разрушена треть электростанций. Из-за этого власти призвали украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы.

19 октября советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко сообщил, что около 40% энергетической инфраструктуры серьезно повреждены.

Позже, в ночь на 27 октября российские оккупанты совершили более 6 атак дронами-камикадзе по территории Киевской области. В результате атак по энергетической инфраструктуре в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

27 октября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей Киевской области о возможности длительных, более 4 часов, отключений электроэнергии.

29 октября президент Владимир Зеленский заверил, что делается все для того, чтобы отключение электричества стали максимально предсказуемыми для потребителей.

Вас также могут заинтересовать новости: