Предусмотрено 12 очередей отключения продолжительностью по 3 часа каждая с 7:00 до 22:00.

В Харькове и области с 31 октября начнутся отключение электроэнергии в соответствии с разработанным совместно с облэнерго графиком, что должно минимизировать дискомфорт харьковчан.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по 3 часа каждая с 7:00 до 22:00.

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"Отключений не будет в деоккупированных населенных пунктах Харьковской области. Индивидуально прорабатываем вопрос с предприятиями, поскольку некоторые производства не могут останавливать процессы", - сказал Синегубов.

График отключений электроэнергии в Харькове и области:

С графиком также можно ознакомиться по ссылке.

Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины

Как сообщал УНИАН, с 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроснабжения. Из-за этого власти призвали украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы.

19 октября советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко сообщил, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждено.

Впоследствии в Офисе президента Украины заявили, что с 20 октября по всей стране будут вводиться ограничения на поставки электрической энергии, а также начиная с 07:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

В ночь на 27 октября российские оккупанты совершили более шести атак дронами-камикадзе по территории Киевщины. В результате атак по энергетической инфраструктуре в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

27 октября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей области о возможных длительных, более 4 часов, отключений электроэнергии.

29 октября президент Владимир Зеленский заверил, что делается все для того, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми. Он также вновь призвал украинцев сознательно относиться к потреблению электричества.

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