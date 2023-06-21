В ООН считают, что дефицит электричества снова может вернуться.

Украинцы с начала российских массированных обстрелов в октябре и до конца 2022 года в общей сложности пять недель сидели без электроэнергии. Об этом говорится в отчете ООН, опубликованном 20 июня.

"Рядовое украинское домохозяйство в целом должно было выдержать пять недель без электричества с 10 октября до конца декабря 2022 года, по оценкам, составленным на основе данных "Укрэнерго", - говорится в отчете.

При этом в организации считают, что способность к производству электроэнергии сократилось на 61 процент в течение года. Из общего количества 75 энергоблоков 6 были уничтожены, 16 повреждены, 1 находится под временным военным контролем РФ, а 22 не работали из-за материально-технических проблем с поставками газа или угля.

Видео дня

Кроме того, летняя ремонтная компания энергоблоков может вызвать дефицит электричества в стране.

"Если несколько атомных электростанций, блоки станции (АЭС) не работают, в энергосистеме может возникнуть дефицит энергии", - считают эксперты.

Ситуация со светом в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня 21 июня из-за аварии в сети "Укрэнерго" часть Киева и Киевской области на некоторое время остались без света.

В Офисе президента считают, что осенью и зимой Россия может повторить свою кампанию массированных ударов по энергетической инфраструктуре, потому что это единственный инструмент влияния на украинцев, который остался у агрессора.

С 10 октября 2022 года государство-агрессор начало длительную кампанию массированных ракетных ударов по Украине. Основной целью этих ударов была украинская энергетика, разрушение которой могло повлечь масштабную гуманитарную катастрофу в Украине.

Однако, план россиян провалился, украинцы стойко пережили зиму.

Вас также могут заинтересовать новости: