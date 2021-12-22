Почти треть опрошенных не против закупок электроэнергии в Беларуси, если это позволит избежать ее отключений в Украине.

Более 26% опрошенных украинцев уже столкнулись с отключением света с начала отопительного сезона.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследование Киевского международного института социологии.

По словам 26,1% респондентов, они сталкивались со случаями отключения электроэнергии в своем доме с начала текущего отопительного сезона. Утверждают, что не имели дела с отключениями, 73,2% опрошенных.

Также социологи поинтересовались отношением респондентов к покупке электроэнергии в Беларуси. Мнения на этот счет разделились.

"С одной стороны, 32,4% респондентов считают, что это необходимо, чтобы избежать отключений. С другой стороны, 33,5% считают это опасным, поскольку Беларусь и Россия строят общее Союзное государство, а еще 9,8% считают это недопустимым ввиду того, что это является поддержкой режима Лукашенко. При этом четверть респондентов (24,3%) не смогла определиться со своим мнением", - отмечают в КМИС.

Читайте такжеУ Зеленского допускают рост некоторых тарифов на коммуналку на 10-11%Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уверял, что в Украине с начала отопительного сезона не было никаких веерных отключений электроэнергии. По его словам, "многочасовые отключения, которые могут проходить в том или ином населенном пункте, - это или неотложные ремонтные работы на линиях электропередачи, о которых предупреждают заранее, или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями".

Министр энергетики Герман Галущенко также утверждал, что никаких веерных отключений электроэнергии в Украине не происходит и не планируется. А министерство обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с предложением минимизировать плановые ремонты энергосетей и проводить их только при условии альтернативного питания для потребителей.

Как проводился опрос

В течение 13-16 декабря 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

Читайте такжеШмыгаль рассказал, что будет с тарифами в ближайшие месяцыНа основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 1 203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Вас также могут заинтересовать новости: