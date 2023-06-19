Не имея возможности добиться успеха на фронте, Россия попытается максимально перейти к тактике террора гражданского населения.

Осенью и зимой Россия может повторить свою кампанию массированных ударов по энергетической инфраструктуре, потому что это единственный инструмент влияния на украинцев, который остался у агрессора. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.

"У России не так много инструментов влияния на ход войны. У нее только террористические инструменты, один из которых – это использование остатков крылатых ракет, использование баллистических ракет, гиперзвука, дронов для атаки на гражданское население и на критическую инфраструктуру, на энергетическую инфраструктуру", – считает Подоляк.

Он подчеркнул, что сейчас Украине нужно достроить новые трансформаторы, заменить и в целом отремонтировать инфраструктуру распределительных электросетей. Это все требует больших финансовых затрат.

"Опять же, не забывайте, что цена этой войны огромна. Или мы проигрываем, и тогда нас как государства не существует. Да, будет это называться Украина, но это будет исключительно марионеточное, несуществующее государство. Или мы выигрываем, несмотря ни на что, выигрываем эту войну", – заявил советник ОП.

Удары РФ по украинской энергетике

С 10 октября прошлого года государство-агрессор начало длительную кампанию массированных ракетных ударов по Украине. Основной целью этих ударов была украинская энергетика, разрушение которой могло вызвать масштабную гуманитарную катастрофу в Украине.

На пике этой кампании россияне запускали по 70-100 ракет в день, что позволяло причинять украинской энергетике значительный ущерб. Веерные отключения электричества и даже краткосрочные блэкауты стали результатом этих атак.

Однако уже к февралю эффективность украинской ПВО значительно выросла, а российский запас ракет иссяк, что привело к улучшению ситуации в энергетике. После этого враг отказался от целенаправленных атак на украинскую энергетику.

Вас также могут заинтересовать новости: