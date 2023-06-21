В части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов происходят экстренные отключения.

В Киеве из-за аварии в сетях компании НЭК "Укрэнерго"обесточены 100 тысяч потребителей в разных районах столицы. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Телеграм-канале.

"По Киеву отключено 100 тыс. потребителей. Причина и сроки ликвидации аварийной ситуации уточняется. Следите за следующими сообщениями", - отметили в компании.

В компании ДТЭК сообщают, что в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

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"Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме. О времени восстановления электроснабжения сообщим дополнительно",-пояснила пресс-служба.

Кроме того, в ДТЭК также сообщили, что в Бучанском районе Киевской области так же происходят экстренные отключения света по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

В компании "Укрэнерго" отметили, что ремонтные бригады уже работают над возобновлением энергопитания.

"В высоковольтных сетях центрального региона НЭК "Укрэнерго" возникли осложнения в работе. Диспетчерский центр Укрэнерго применил экстренные отключения в некоторых районах Киева и Киевской области, продолжается ликвидация последствий аварийной ситуации", - сообщила пресс-служба.

Отключение света в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 июня в Киеве без света были жители Оболонского и Подольского районов, а также Троещины.

В ДТЭК сообщили об аварии. В частности сообщалось, что четыре высоковольтные подстанции аварийно обесточивались. Эергетики оперативно переключили киевлян на резервные источники питания, поэтому свет в дома вернулся в 8:12.

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