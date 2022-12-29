Энергетики делают все необходимое, чтобы подать напряжение в первую очередь на критическую инфраструктуру.

В Одесской области из-за ракетного удара оккупантов без света остаются 450 тыс. потребителей.

Как сообщили в компании ДТЭК "Одесские электросети", ситуация в энергосистеме чрезвычайно сложная.

"Из-за очередной атаки РФ 29 декабря в Одессе и Одесском районе без света остаются 450 тыс. клиентов. Энергетики делают все необходимое, чтобы подать напряжение в первую очередь на критическую инфраструктуру. Энергетики совместными усилиями пытаются вернуть свет бытовым потребителям", - говорится в сообщении.

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Массированный ракетный удар по Украине 29 декабря

Утром 29 декабря Россия нанесла новый массированный удар по украинским городам различных типов ракет, в том числе противорадиолокационных Х-31П.

Сегодня, 29 декабря, над Одесской областью силы противовоздушной обороны сбили 21 вражескую ракету, в то же время есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.

В Украине сегодня российскими ракетами во время массированной атаки были поражены объекты в десяти областях.

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