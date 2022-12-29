По области происходят экстренные отключения электроэнергии.

В четверг, 29 декабря, в Одессе и области прогремели взрывы. В регионе хорошо сработали силы противовоздушной обороны Украины.

Как сообщил в своем Телеграмм-канале глава Одесской ОВА Максим Марченко, подразделениями ПВО над областью была сбита 21 ракета.

"Осколки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, к счастью, пострадавших нет. К сожалению, в результате попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии", — написал он.

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Ракетная атака России 29 декабря 2022

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также наблюдалась высокая активность тактической авиации оккупантов.

Над Киевом было уничтожено 16 ракет российских оккупантов. Над территорией Сумской области - две ракеты. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о ликвидации над морем пяти вражеских ракет.

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