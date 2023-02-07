Энергетикам удалось сократить периоды отключений электроэнергии в Одессе благодаря генераторам.

В Одессе обновили графики отключения электроэнергии. Ситуация в регионе после аварии на объекте "Укрэнерго" остается сложной.

В Одессе и Одесском районе по состоянию на утро 7 февраля продолжаются экстренные отключения, сообщает ДТЭК. Одесситам гарантированно будут включать свет на два часа, после чего следующие восемь - будут без электроэнергии.

"Сейчас это тот максимум, которым может обеспечить все имеющееся и исправное энергетическое оборудование региона", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинским энергетики удалось сократить периоды отключений в регионе благодаря генераторам. Их подсоединили к критической инфраструктуре, что позволило разгрузить электрическую сеть.

Ситуация с электроснабжением в Одессе

Как сообщал УНИАН, в Одессе и Одесском районе произошла авария на одном из объектов НЭК "Укрэнерго", который неоднократно попадал под ракетные удары и атаки дронов-камикадзе. В регионе продолжаются аварийные отключения.

По состоянию на вечер 6 февраля более 359 000 абонентов в Одессе и Одесском районе остаются без света. Часть ремонтных работ надеются завершить до конца недели. Это позволит выйти на доаварийные графики отключений, в соответствии с которыми свет дают на три часа и выключают на шесть.

Ожидается, что в ближайшее время ситуация с электроснабжением в Украине станет лучше, поскольку поставки электроэнергии с ЕС значительно вырастут.

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