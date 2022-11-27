Отмечается, что окончательное решение будет приниматься утром 28 ноября.

В Одессе планируют возобновить работу общественного электротранспорта. Это может произойти завтра, 28 ноября.

Как сообщила пресс-служба мэрии города, окончательное решение будет приниматься завтра утром.

"Завтра КП "Одесгорэлектротранс" планирует возобновить работу общественного электротранспорта", - говорится в сообщении.

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Трамваи и троллейбусы не курсируют в Одессе с 23 ноября из-за критической ситуации с электроснабжением в результате вражеских обстрелов. Однако энергетики делают все возможное, чтобы восстановить движение транспорта и вернуть привычную жизнь украинцев.

Ракетный удар РФ: новая массированная атака

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Ударам подверглись жилые дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. Украинские защитники сбили 5 беспилотников и 51 из почти 70 ракет, выпущенных российскими войсками.

Многие регионы остались без электро-, водо-, теплоснабжения и связи. Наихудшая ситуация сложилась в Киеве и Одесской области. На сегодня день ситуация постепенно стабилизировалась.

За повреждения энергетических объектов возник дефицит электроэнергии, в связи с этим в регионах введены аварийные отключения электроэнергии.

Утром 25 ноября в Одессе на маршруты вышли 76 трамваев и 51 троллейбус, но из-за перегрузки сетей их пришлось отправить в депо. Для снижения нагрузки на электросети 26 ноября и 27 ноября городской электротранспорт не работал.

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