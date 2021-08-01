Председатель правления "Нафтогаза" отмечает, что такая сертификация также противоречила бы нормам Третьего энергопакета ЕС.

Германия должна исходить из принципа европейской солидарности, а также учитывать недавнее решение суда ЕС по газопроводу OPAL при рассмотрении заявки оператора "Северного потока-2" на сертификацию.

Об этом заявил председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Радио Свобода.

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"Принцип солидарности, который подтвержден решением Европейского суда по OPAL, должен быть обязательно применен немецким регулятором. Ранее немецкий регулятор не хотел его применять. Он говорил: мы смотрим только на Германию, нам не важно, что происходит в других странах. Европейский суд сказал: нет! Немецкий регулятор обязан учитывать интересы других стран", - цитирует Витренко пресс-служба "Нафтогаза".

Он подчеркнул, что запуск "Северного потока-2" нанесет ущерб не только Украине, но и в ряду других стран региона.

"Даже если мы говорим: хорошо, Германия - это страна ЕС, а Украина пока не является страной ЕС, но есть Польша. Украинский газопровод идет в Германию через Словакию и Австрию, через Словакию и Чехию, а также через Польшу. Это страны ЕС! И это наши геополитические партнеры - вместе мы будем делать так, чтобы и немецкий регулятор, и Европейская комиссия на этот раз обязательно обеспечили соответствие принципу солидарности, который как раз и утвердил Европейский суд, приняв соответствующее решение. Оно очень своевременное и очень важное для Украины", - сказал председатель правления "Нафтогаза".

Он подчеркнул, что сертификация оператора "Северного потока-2" также противоречила бы нормам Третьего энергопакета ЕС.

"Эта компания контролируется "Газпромом" и Путиным (президентом РФ). А европейское законодательство как раз говорит о том, что не может группа лиц или одно лицо контролировать и добычу, и транспортировку газа. Это записано даже в совместном заявлении США и Германии - они говорят, что сделают все, чтобы европейское законодательство и Третий энергопакет были применены и в отношении буквы закона, и в отношении духа закона. Должны сделать так, чтобы этот оператор не был сертифицированным, поскольку он не будет реально независимым", - отметил Витренко.

Он также напомнил, что Россия, вопреки европейскому законодательству, блокирует доступ третьих сторон к транспортировке газа как через свои "потоки", так и через украинский маршрут.

"Оператор "Северного потока-2" не будет обеспечивать свободный доступ для третьих сторон - чтобы все компании могли из России через этот газопровод транспортировать газ в Германию, а не только "Газпром" - мы будем на этом настаивать", - добавил председатель правления "Нафтогаза".

Переговоры по "Северному потоку-2": что необходимо знать

21 июля посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии о поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намерена назначить специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "Зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы формулировки относительно безопасности для Украины в совместном заявлении Германии и США в отношении "Северного потока-2" были более сильными.

История газопровода:

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Тамара Отовская