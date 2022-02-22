Глава "Нафтогаза" ответил на заявление Путина о краже российского газа и "бесплатном газе".

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что Украина с 2009 по 2019 год переплатила России 52 млрд долл. за газ из-за того, что контракт не соответствовал европейским нормам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о якобы краже Украиной российского газа.

"Я в "Нафтогазе" работаю очень много лет и за все это время не было ни одного случая, когда Украина или "Нафтогаз" воровали российский газ. Эти заявления звучали от России и в Стокгольмском арбитраже, но они ничем не были подкреплены и мы очень легко это опровергли в арбитраже", - сказал он.

Также Витренко опроверг слова Путина о том, что Россия субсидировала Украину, поставляя дешевый газ.

"Правда противоположна тому, что говорит господин Путин. Наоборот Украина переплачивала за газ и недополучала деньги за транзит. Мы это также доказали в Стокгольмском арбитраже", - сказал он.

По словам Витренко, если бы "Нафтогаз" имел бы контракт за транзит и закупку газа по европейским правилам, то это было бы значительно выгоднее.

"Разница между тем, что мы фактически заплатили России и тем, чтобы мы должны были бы заплатить, если все происходило по европейским правилам, как на закупку, так и на транзит газа, составляет 52 млрд долларов только за промежуток времени от 2009 года по 2019 год. Это фактически Украина предоставляла субсидии России", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент РФ Владимир Путин в своем обращении, в котором признал "независимость" "ЛДНР", также заявил, что "общая выгода для украинского бюджета от объемов льготных кредитов, экономических и торговых преференций, которые Россия предоставляла Украине, за период с 1991 по 2013 год составила около $250 млрд".

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