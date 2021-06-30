Ранее Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.

Министерство энергетики разрабатывает новое положение о возложении специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО), которым, в частности, тариф на электричество для малообеспеченных граждан будет снижен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Сейчас Минэнерго совместно с участниками рынка работает над разработкой новой модели ПСО, которая позволит защитить социально уязвимые слои населения путем снижения и прогнозируемости тарифа, а также обеспечить предприятиям генерации возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы», - сказано в сообщении.

Рынок электроэнергии: что необходимо знать

В конце декабря 2020 года Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-час, установив единую цену в размере 1,68 грн/кВт-час.

В конце апреля 2021 года Кабмин решил оставить тариф для населения на этом уровне до 30 июня.

26 мая НКРЭКУ запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

При этом глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк отметил, что запрет импорта может спровоцировать спекуляции на рынке электрической энергии. Поэтому Нацкомиссия намерена мониторить состояние работы рынка и подготовки к следующему отопительному сезону.

31 мая 2021 года НКРЭКУ заявила о том, что рассматривает возможность введения ограничений для участников рынка электроэнергии из-за ценовых спекуляций в мае.

Ранее Министерство энергетики Украины предложило до 1 августа продлить действующую модель специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО).

18 июня 2021 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что новая модель специальных обязательств на рынке электроэнергии будет представлена в ближайшие дни. По его словам, новая модель предполагает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, которые потребляют до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц и пересмотр тарифа для тех, кто потребляет свыше 100 кВт-ч.

29 июня 2021 года Кабинет министров продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.

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Автор: Анна Бредихина