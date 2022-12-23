Генераторы, которые передают партнеры, используются для обеспечения работы котельных на время отсутствия централизованного электроснабжения.

Сейчас дефицит электроэнергии в Киеве составляет 50% от потребностей, в столице действуют аварийные и экстренные отключения.

Как сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире телемарафона, сейчас город с теплом на 99% за исключением котельных, которые попадают в зону отключений.

"Мы на сегодня имеем огромный дефицит электроэнергии – до 50%. Сейчас действуют и аварийные, и экстренные отключения. Продолжаются работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры. В первую очередь подключаются объекты критической инфраструктуры", - сказал он.

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Он отметил, что генераторы, которые передают партнеры, используются для обеспечения работы котельных в случае отсутствия централизованного электроснабжения.

Атаки на энергосистему Украины:

С 10 октября по сегодняшний день россияне совершили уже девять массированных ракетных атак и несколько волн массовых запусков дронов по энергетической инфраструктуре Украины.

Первая серьезная ракетная атака на критическую инфраструктуру Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране начались аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

5 декабря 2022 года Россия осуществила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

19 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Столица выдержала несколько волн атак иранских дронов Shahed. Враг выпустил 23 беспилотника.

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