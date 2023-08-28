Гендиректор сообщил, что повышение прайс-кэпов на всех сегментах рынка электроэнергии с 1 июля привело к росту средней цены на электроэнергию примерно на 15%.

Предприятия, входящие в украинскую промышленную компанию "Интерпайп", вынуждены оставаться на существующей схеме поставки электроэнергии и полностью зависеть от состояния энергосистемы Украины и, главным образом, от состояния сетей "Укрэнерго".

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил генеральный директор "Интерпайпа" Андрей Коротков.

"Мы понимаем, что ситуация может повториться, поэтому "Интерпайп" принимает меры по созданию резервов полуфабрикатов. Война дала множество примеров, когда возникали необычные ситуации и нужно было как можно быстрее находить решения, перестраиваться и действовать в новых условиях", - сказал он.

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Гендиректор также сообщил, что повышение прайс-кэпов на всех сегментах рынка электроэнергии с 1 июля привело к росту средней цены на электроэнергию примерно на 15%.

"Это существенный рост! Мы изменили графики работы завода "Интерпайп Сталь" как основного потребителя электроэнергии внутри компании. Тем самым, благодаря изменению графиков работы и прекращению работы в самые дорогие вечерние часы мы не так сильно увеличили свои расходы на электроэнергию", - констатировал Коротков.