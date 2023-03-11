Имеющихся в системе объемов электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.

Сейчас продолжается восстановление энергосистемы после 15 массированной ракетной атаки и 18 атаки дронами.

Об этом заявили в пресс-службе "Укрэнерго". Отмечается, что лимиты не доводились, а ограничения энергопотребления применили только областях, пострадавших в результате обстрелов.

Как сообщается, в Харькове после аварийного ремонта частично возвращена в работу одна из тепловых электростанций. Также снова работает в сети один из объектов магистральных сетей. Сейчас критическая инфраструктура Харькова полностью заживлена, однако продолжается работа над возможностью полного восстановления электроснабжения города и области.

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В то же время в Житомирской области все еще сложная ситуация - часть потребителей остается без электроснабжения. Там действуют графики почасовых отключений.

В Житомирской и Харьковской областях при необходимости применяются графики почасовых отключений. Их составляют и применяют облэнерго. Также есть сетевые ограничения из-за последствий обстрелов в отдельных районах Днепропетровщины и Николаевщины.

"Имеющихся в системе объемов произведенной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Действующие ограничения в регионах - сетевые и вызванные исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за вражеских ракетных обстрелов 9 марта", - пояснили в "Укрэнерго".

Как добавляется, потребление за неделю несколько снизилось благодаря потеплению. Сейчас продолжаются ремонты на всех объектах, которые были повреждены вражескими обстрелами

"Ночью враг обстрелял объекты энергетической инфраструктуры Донецкой области. Ремонтные работы начнутся после получения разрешения от военных. Продолжаются ремонтные работы на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных вражескими обстрелами. Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени", - отметили в компании.

Украинская энергетика

9 марта российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине. По данным Генштаба ВСУ, вражеские войска осуществили запуски 95 ракет различного базирования, 34 крылатые ракеты были уничтожены нашими защитниками.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев.

В Житомирской и Харьковской областях ситуация с энергоснабжением была самой сложной.

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