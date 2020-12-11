Согласно планам, "Фортуна" проложит 2,6-километровый участок трубопровода.

Трубоукладчик "Фортуна" приступил к работе над укладкой недостроенного участка "Северного потока-2" в территориальных водах Германии.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оператора энергетического проекта Nord Stream 2 AG.

Читайте такжеСтроительство "Северного потока-2" возобновили, несмотря на санкции – росСМИВ частности, информация о возобновлении появилась на российских сайтах РИА Новости, ТАСС, Прайм и др.

Согласно планам, "Фортуна" проложит 2,6-километровый участок трубопровода на глубине менее 30 метров.

"Nord Stream 2 подтверждает возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря 2020 года, как отмечено в извещении мореплавателям государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ", - подчеркивается в сообщении.

При этом новые американские санкции против "Северного потока-2" пока не введены, так как оборонный бюджет США на данный момент полностью не проголосован и не подписан президентом.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Но из-за санкций, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Хронология событий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект российского газопровода "Северный поток-2" является вызовом для энергетической безопасности не только Украины, но всей Европы.

16 июля в США рекомендовали компаниям-инвесторам пересмотреть вопрос участия в проекте по строительству газопровода "Северный поток-2".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент планирует ввести санкции против компаний-инвесторов "Северного потока-2".

27 октября 2020 года "Оператор ГТС Украины" озвучил все минусы запуска "Северного потока-2".

17 ноября 2020 года немецкое издание Bild написало о том, что новоизбранный президент США Джо Байден намерен положить конец обходному российскому газопроводу «Северный поток-2».

17 ноября 2020 года Германия перенесла запуск газопровода для газа из "Северного потока-2".

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Автор: УНИАН