Наиболее распространенными мерами защиты потребителей во время COVID в европейских странах являются предоставление отсрочки в оплате потребленных ресурсов и запрет на отключение.

В Европе регулирующие органы на энергорынках практикуют применение антикризисных мер в условиях COVID-19, предусматривающих как поддержку потребителей, так и поддержку поставщиков энергоресурсов. Об этом заявил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

«В европейских странах понимают, что те меры, которые принимаются для защиты потребителей в условиях COVID-19, будут отражаться на всех участниках рынка. Поэтому они зеркально поддерживают производителей, поставщиков и других участников системы», — сказал Компан.

По его словам, наиболее распространенными мерами защиты потребителей по время COVID в большинстве европейских стран являются предоставление отсрочки в оплате потребленных ресурсов и запрет на отключение. Глава Ассоциации также добавил, что в Испании потребитель, который получил возможность отсрочки платежа за коммунальные услуги, не может перейти к новому поставщику, пока не рассчитается с предыдущим.

«Только в редких случаях может быть принято решение о введении льготного тарифа или расширении категорий уязвимых потребителей. Введение льготного тарифа на время пандемии предпринимали лишь Кипр, Испания и Португалия», — добавил он.

Артем Компан привел еще один пример защиты потребителей на энергорынках ЕС. «Пока длится пандемия на долги потребителей не начисляются штрафные санкции. При этом они не применяются как к потребителям, так и к поставщикам, которые не получили оплату за ресурс вовремя», - добавил эксперт.

В ряде стран ЕС регуляторы принимали решения о снижении нагрузки с поставщиков, уменьшая размер платежа за транспортировку газа или освобождая поставщиков от него на время пандемии.

Глава Ассоциации указал, что решение проблемы резкого роста тарифов за счет введения в Украине граничных цен является убийственным для рынка газа. Он предложил при разработке мер защиты потребителей в условиях COVID-19 учитывать опыт европейских стран, а именно увеличить адресные субсидии для уязвимых категорий потребителей, а также продавать газ, добываемый государственными компаниями, по льготной цене всем поставщикам, которые работают с населением.

«Через увеличение адресных субсидий для наиболее уязвимых категорий потребителей государство может оказать им поддержку в этот период. Еще один вариант решения проблемы на государственном уровне - продажа государственного добычного ресурса по льготной цене всем поставщикам, у которых есть бытовые клиенты, но с понятной формой расчета маржи», - уточнил Артем Компан.

При этом он добавил, что для добывающих компаний должна быть предусмотрена компенсация в случае продажи ресурса по льготной цене, поскольку государство должно поддерживать развитие добычи.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН