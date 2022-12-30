Январские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке $925,2 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе опустилась ниже $850 за 1 тыс. куб. м. Январские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке $925,2 за 1 тыс. куб. м (-1,9%). К 13.49 по Киеву они были уже на отметке $839,3.

Согласно данным лондонской биржи ICE, газ теряет в цене. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $943,5 за 1 тыс. куб. м.

Цена газа в Европе уже опускалась ниже $850 за 1 тыс. куб. м 27 декабря - впервые с 22 февраля. Тогда цена снизилась до $848 за 1 тыс. куб. м - €77 за 1 МВт•ч.

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Цены на газ в Европе

В декабре 2022 года министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ. Она составит €180 за мегаватт-час (МВт/ч), Ожидается, что ограничение вступит в силу в середине февраля 2023 года.

В Кремле назвали санкции "попыткой посягнуть на рыночный механизм" и пообещали ответные меры. Однако спустя неделю после согласования установления предельной цены на газ в РФ заговорили о возобновлении поставок в ЕС по газопроводу Ямал-Европа.

Ранее страна-агрессор угрожала прекращением поставок газа в ЕС в случае введения "ценового потолка". Именно таким был ответ РФ на установления предельной цены на российскую нефть - 27 декабря Владимир Путин подписал указ о запрете поставок нефти и нефтепродуктов иностранным юрлицам и физлицам, если в контрактах предусмотрено введение потолка стоимости.

28 декабря 2022 года цены на газ в Европе упали до довоенного уровня.

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