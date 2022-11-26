Указ запретит вести дела как с компаниями, так и со странами, присоединившимися к механизму ограничения цен.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Кремль готовит президентский указ, который запретит российским компаниям и любым трейдерам, покупающим национальную нефть, продавать ее кому-либо, кто участвует в ценовом потолке.

Как сообщает Bloomberg, указ запретит вести дела как с компаниями, так и со странами, присоединившимися к механизму ограничения цен. Как сообщает издание, это запретит любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукты, а также запретит погрузку, предназначенную для любых стран, которые принимают ограничения.

Как говорится в материале, неясно, какое влияние на торговлю окажет ограничение цен или ответный указ Кремля.

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Это связано с тем, что формальные сторонники этой меры уже воздерживаются от покупки российской нефти. Эта политика на самом деле нацелена на других крупных потребителей, таких как Индия, у которых не будет доступа к западному страхованию и другим службам доставки, если они будут платить за российскую нефть больше установленной цены.

Президент страны-агрессора Владимир Путин уже неоднократно заявлял о том, что Россия не будет поставлять энергию тем, кто присоединится к ценовому потолку. Россия угрожает перенаправить свои поставки нефти "рыночно-ориентированным партнерам" или сократить добычу, заявил ранее на этой неделе вице-премьер Александр Новак.

Война в Украине и эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти. Санкции Евросоюза, направленные на запрет поставок нефти из РФ морским транспортом, должны вступить в силу 5 декабря. При этом ЕС установил переходный период для импорта и транзита российских нефтепродуктов, который завершиться в феврале 2023 года.

На саммите лидеров G7 в конце июня 2022 года была озвучена идея введения предельных цен на российскую нефть.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прогнозирует, что нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из РФ в страны Евросоюза до конца этого года.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 октября 2022 года появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель. Так, по словам министра финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон может ограничить цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

По состоянию на 21 ноября 2022 года россия потеряла 90% своего ключевого европейского рынка нефти еще до введения эмбарго.

23 ноября 2022 года В ЕС предложили ценовой потолок на российскую нефть на уровне 65 до 70 долларов за баррель.

24 ноября 2022 года на встрече в Брюсселе страны ЕС не смогли договориться о предельной цене на российскую нефть.

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