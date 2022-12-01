Если предел цен будет слишком низким, Москва может закрыть добычу, что приведет к росту мировых цен на нефть.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину, страны Евросоюза обсуждают ограничение цены на российскую сырую нефть на уровне $60 за баррель.

Как сообщает Bloomberg, обсуждение должно помочь достичь соглашения между членами блока и G7, так как переговоры об уровне, на котором следует ограничить цены на российскую нефть, застопорились с прошлой недели.

Как говорится в материале, большинство стран готовы на ограничение в $60 за баррель, учитывая, что целью ограничения является сохранение потока российской нефти, чтобы избежать глобального скачка цен, одновременно ограничивая доходы Москвы.

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Однако, как говорится в материале, если предел цен будет слишком низким, Москва может закрыть добычу, что приведет к росту мировых цен на нефть.

Война в Украине и эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти. Санкции Евросоюза, направленные на запрет поставок нефти из РФ морским транспортом, должны вступить в силу 5 декабря. При этом ЕС установил переходный период для импорта и транзита российских нефтепродуктов, который завершиться в феврале 2023 года.

На саммите лидеров G7 в конце июня 2022 года была озвучена идея введения предельных цен на российскую нефть.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прогнозировала, что нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из РФ в страны Евросоюза до конца этого года.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд.

5 октября 2022 года появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель. Так, по словам министра финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон может ограничить цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

По состоянию на 21 ноября 2022 года Россия потеряла 90% своего ключевого европейского рынка нефти еще до введения эмбарго.

23 ноября 2022 года В ЕС предложили ценовой потолок на российскую нефть на уровне 65 до 70 долларов за баррель.

26 ноября Россия заявила о том, что запретит продажу нефти странам, поддержавшим ограничение цены.

По состоянию на 28 ноября 2022 года страны Евросоюза зашли в тупик в обсуждении цен на российскую нефть.

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