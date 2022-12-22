В компании отметили, что после тысяч ударов россиян ракетами и дронами энергосистема Украины снова и снова возобновляет работу, свет возвращается в дома граждан.

За время полномасштабной войны Оператор объединенной энергосети НЭК "Укрэнерго" частично восстановил 78% поврежденных оккупантами высоковольтных подстанций и более половины линий электропередач.

Как сообщает пресс-служба компании, после тысяч ударов россиян ракетами и дронами энергосистема Украины снова и снова возобновляет работу, свет возвращается в дома граждан.

"С начала полномасштабного вторжения мы частично восстановили электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанциях и 62% линиях электропередачи. Это тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов, которые нужно соединить в нужных местах при любых условиях, чтобы как можно быстрее восстановить питание. А это километры бездорожья, непогода, бессонные ночи и риски обстрела в любой момент", - говорится в сообщении.

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Удары по энергосистеме Украины:

С 10 октября по сегодняшний день россияне совершили уже девять массированных ракетных атак и несколько волн массовых запусков дронов по энергетической инфраструктуре Украины. В энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит электроэнергии, самая сложная ситуация в центральном регионе и столице.

Чаще всего оккупанты пытаются попасть в высоковольтные трансформаторные подстанции, чтобы отрезать объекты генерации электроэнергии от потребителей. При этом трансформаторы являются уникальным оборудованием, которое изготавливается поштучно в течение 6-8 месяцев.

Первая серьезная ракетная атака на критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране начались аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

5 декабря 2022 года Россия осуществила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

17 декабря в энергосистеме Украины работали все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной территории. Но уже на следующий день, 18 декабря, один из девяти блоков вывели на ремонт.

19 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Столица выдержала несколько волн атак иранских дронов Shahed. Враг выпустил 23 беспилотника.

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