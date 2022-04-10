С начала полномасштабной войны РФ против Украины Италия, которая импортирует около 40% газа из России, пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения.

Италия намерена увеличить объемы импорта газа из Алжира, чтобы снизить энергозависимость от России.

Премьер-министр Италии Марио Драги завтра посетит Алжир, чтобы подписать соглашение об увеличении объемов импорта газа. Таким образом Рим активизирует усилия по поиску альтернативных источников энергоносителей после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Драги поедет с делегацией, в которую, как ожидается, войдут глава итальянской энергетической группы Eni (ENI.MI), министр иностранных дел Луиджи Ди Майо и министр комплексных экологических преобразований Роберто Чинголани, сообщил источник в правительстве.

Италия, которая импортирует около 40% газа из России, изо всех сил пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения по мере эскалации войны в Украине.

Ранее на этой неделе Чинголани заявил, что Италия ведет переговоры с семью странами об импорте газа, при этом некоторые переговоры "находятся на очень продвинутой стадии".

Алжир является вторым по величине поставщиком газа в Италию, а по трубопроводу Transmed алжирский газ доставляется к итальянским берегам с 1983 года. Его суточная мощность составляет более 110 миллионов кубометров, но в настоящее время транспортируется менее 60 миллионов кубометров.

В прошлом году импорт газа из Алжира в Италию возрос на 76% - до 21,2 млрд кубометров (29% от общего объема).

Рим заявил, что надеется получить еще 9 млрд кубометров газа из этой североафриканской страны.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба неоднократно призывали западные страны ввести эмбарго на импорт газа и нефти из РФ.

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