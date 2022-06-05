Вероятно, это та ракета, которая была выпущена сегодня в сторону Киева.

Утром российская ракета типа "Калибр" пролетела критически низко над Южноукраинской атомной электростанцией.

Об этом сообщает ГП НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"Сегодня, 5 июня, Россия совершила очередной акт ядерного терроризма – в 5:30 российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Вероятно, эта ракета была выпущена в сторону Киева, где сегодня утром прогремели взрывы. Сейчас Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что "рашисты до сих пор не понимают, что даже самый маленький обломок ракеты, который попадет в работающий энергоблок, может повлечь ядерную катастрофу и утечку радиации".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, по Киеву осуществлен вражеский ракетный удар, прогремело несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах. Известно об одном пострадавшем человеке.

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