В Киеве сегодня 5 июня прогремело несколько взрывов.

Утром 5 июня ракетные удары в Киеве были нанесены по объектам "Укрзализныци".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

"Дополнительно: удары наносились по объектам Укрзализныци", - написал Лещенко.

Ранее, как писал УНИАН, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетных ударов по Киеву пострадал один человек, его госпитализировали в больницу.

Взрывы в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, в воскресенье утром, 5 июня, в двух районах Киева произошли взрывы. Как подтвердил Кличко, взрывы в Киеве сегодня произошли в Днепровском и Дарницком районах.

В Генштабе ВСУ также подтвердили удары по гражданской инфраструктуре Киева.

"Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашего государства, в частности в Киеве", - говорится в сообщении.

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