Утром 5 июня ракетные удары в Киеве были нанесены по объектам "Укрзализныци".
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
"Дополнительно: удары наносились по объектам Укрзализныци", - написал Лещенко.
Ранее, как писал УНИАН, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетных ударов по Киеву пострадал один человек, его госпитализировали в больницу.
Взрывы в Киеве: что известно
Как сообщал УНИАН, в воскресенье утром, 5 июня, в двух районах Киева произошли взрывы. Как подтвердил Кличко, взрывы в Киеве сегодня произошли в Днепровском и Дарницком районах.
В Генштабе ВСУ также подтвердили удары по гражданской инфраструктуре Киева.
"Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашего государства, в частности в Киеве", - говорится в сообщении.