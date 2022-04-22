Предположительно ракеты выпустили с территории Беларуси в сторону Николаева

Украина обнародовала новый факт ядерного терроризма со стороны Российской Федерации. Над Южно-Украинской атомной электростанцией прошли три ракеты оккупанты.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Новым объектом, безопасности которого угрожали российские ракеты, стала Южно-Украинская АЭС. Так, 16 апреля 2022 года над площадкой станции прошли три ракеты, выпущенные вероятно из территории Беларуси в направлении Николаева", - говорится в сообщении.

При этом указано, что угроза попадания в ядерный реактор была высокой.

"Это очередной акт ядерного терроризма РФ, который угрожает безопасности всего мира! В который раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма России, вывода военных формирований России из территории ЗАЭС, и установление демилитаризованных зон вокруг украинских АЭС", - подытожили в компании.

Отмечается, что пролет ракет над территорией Южно-Украинская АЭС запечатлели камеры на станции.

Как сообщал УНИАН, во время широкомасштабного военного вторжения в Украину российские захватчики взяли под контроль два атомных объекта – Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции. В частности, ЧАЭС захватчики захватили в первый день вторжения, 24 февраля, а Запорожскую АЭС - 4 марта.

11 марта на Запорожскую АЭС прибыли 11 сотрудников российской государственной ядерной корпорации "Росатом" якобы для "оценки" ядерной и радиационной безопасности после обстрелов и захвата станции, а также "оказания помощи" с ремонтами

31 марта в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения сообщили о начале выхода оккупантов с территории ЧАЭС.

По состоянию на 16 апреля Запорожская АЭС все еще остается под контролем оккупантов. На станцию прибыла дежурная бригада представителей российской атомной корпорации "Росатом" на замену предыдущей бригаде.

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