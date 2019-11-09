Экс-депутат Залищук стала советницей премьера Гончарука

Залищук уточнила, что на своей новой работе будет отвечать за подготовку международных встреч Гончарука и его международных визитов в координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой.

Бывшая журналистка, экс-депутат Верховной Рады Светлана Залищук сообщила, что с 8 ноября начала работать штатным советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука по вопросам внешней политики.

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"С Алексеем Гончаруком мы дружили с домайданных времен. Последние три недели мы успели поработать вместе и провести с десяток международных двусторонок", – написала Залищук на своей странице в Фейсбук.

Она уточнила, что на своей новой работе будет отвечать за подготовку международных встреч Гончарука и его международных визитов в координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой.

"Моими главными kpi будут успешны контакты главы правительства со своими визави, международными финансовыми институтами и дипломатами, создание позитивных предпосылок для развития международного сотрудничества Украины, помощь в привлечении инвестиций, содействие более эффективному экономическому сотрудничеству между государствами. Отдельно выделю борьбу за наше европейское будущее и энергетическую безопасность", – написала Залищук.

Отметим, после работы в журналистике, Залищук в 2014 году стала народным депутатом по списку партии "Блок Петра Порошенко". А на внеочередных выборах в Раду в 2019 году выдвигалась по 199 округу в Черкасской области, но не прошла в парламент.