Урезанная из-за карантина: Коболев назвал свою зарплату за апрель

Глава «Нафтогаза» заявил, что компания выполнила требование правительства и ограничил зарплаты руководству суммой в 47 тыс. грн.

Глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что компания выполнила требование правительства и ограничила зарплаты руководству и членам наблюдательного совета суммой в 47 тыс. грн.

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«За апрель этого года моя зарплата составила 47 с лишним тысяч гривень. Поскольку и правление «Нафтогаза», и наблюдательный совет приняли решение о безусловном соблюдении закона Украины, который ограничивает зарплаты руководящих органов государственных компаний», - сказал он, выступая на заседании правительства.

Коболев также опроверг заявления народного депутата о том, что «Нафтогаз» не допустил к проверке Государственную налоговую и аудиторскую службу.

«Информация о том, что мы не допускали Государственную аудитслужбу, не соответствует действительности. Мы ее допустили и допускали всегда. Один раз в год она нас проверяет и с этим нет проблемы. Мы всегда допускаем налоговую. Конечно, у нас есть и будут и специальные, и регулярные проверки. Они также проходят и в этом нет проблемы», - пояснил глава НАК.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров с апреля и до конца карантина, призванного не допустить распространение коронавируса в Украине, ограничил суммой в 47 тыс. грн уровень зарплат руководства государственных компаний и вознаграждений членов наблюдательных советов.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2020 года составила 11 446 грн. А минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4 723 грн в месяц.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.