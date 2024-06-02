На следующей неделе ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее, чем в конце мая. Это связано с возникновением дефицита электроэнергии.
"Дефицит, от которого мы были избавлены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме. Он не может физически быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений", - сообщил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
По его словам, дефицит вызван тремя факторами: плановый ремонт двух блоков украинских атомных электростанций, последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня, а также прогнозируемый рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.
Состояние энергосистемы Украины: последние новости
Как известно, российские захватчики систематически разрушают украинские энергообъекты, что приводит к экстренным и аварийным отключениям света по всей стране.
Сегодня генеральный директор Yasno Сергей Коваленко сообщал, что экстренные отключения ввели во всех регионах Украины, обычные графики отключений не действуют.