Укрэнерго имеет достаточно финансовых мощностей, чтобы сдержать рост тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса. Об этом заявил председатель Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

"Мы должны понять, какую роль в экономике играет государство, реальный сектор экономики, потребители, внешние партнеры, инвесторы или доноры. И мы должны использовать свое право гражданское на отстаивание своих прав. Задавать вопросы - подождите, а все ли в порядке? А каким образом вообще Укрэнерго поднимает тариф, имея огромные мощности?",- подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул: бизнес, не имея возможности работать, будет закрываться, или перекладывать финансовую нагрузку на потребителей. Таким образом, любое повышение тарифа для промышленности так или иначе затронет всех граждан.

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"Бизнес - это не мать Тереза. Бизнес создан для того, чтобы получать прибыли. Если он не получит их, он закрывается. Или переложит максимальное количество этих расходов на потребителей и на конечный продукт, на цену конечного продукта. Таким образом, любая инициатива государственных монополистов по повышению тарифа на перевозку или передачу электроэнергии ложится на плечи наши как граждан", - подчеркнул Соболь.

В то же время, он отметил, что Укрэнерго имеет значительные мощности, которые позволяют компании удержать тариф на передачу электроэнергии, поэтому искать причину убытков стоит внутри компании, анализируя эффективность ее работы.

"Мы должны разобраться, нет ли в Укрэнерго вообще какой-то составляющей или коррупционной, или неправомерной. Почему вообще это происходит, какова конечная мотивация? Мне кажется, мы должны уже как гражданское общество ставить перед госкомпаниями такие вопросы, ведь это становится проблемой для всей нашей страны", - резюмировал Соболь.

Напомним, Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг одобрила повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса. Ожидается, что после повышения тарифов доход государственного монополиста "Укрэнерго" должен составить 58,7 млрд грн.

В свою очередь директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что Укрэнерго постоянно инициирует повышение тарифа на электроэнергию, но это вызывает все больше вопросов к менеджменту компании, который закладывает в расходы убыточные решения и непрозрачные закупки. Поэтому, учитывая кризисное состояние украинского бизнеса, компании стоит пересмотреть свои расходы и обратиться за финансовой помощью к международным партнерам, а не добивать промышленность.