Средняя цена на автогаз по Украине 4 июля составила 38,18 гривен за литр.

Розничные сети снизили цены на автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Больше всего подешевел на 5 грн - продукт в запорожской сети ZOG. Газ там стоит 37 грн/л.

В сети SOCAR продукт подешевел на 2 грн - до 37,98 грн/л. На столько же цена снизилась на АЗС "Нефтек" и "Авантаж", - до 39,99 и 35,95 грн/л.

Днепропетровская сеть VostokGaz снизила цену на 3,5 грн - до 37,39 грн/л. Такие сети как "Укргаздобыча", Mango, Rodnik снизить цену на 1 грн - до 38, 39,49 и 36,99 грн/л.

Сети Shell, BVS и UPG уменьшили цены на ресурс в пределах 30-50 коп. - до 38,43, 36,99 и 36,50 грн/л.

Средняя цена на автогаз по Украине 4 июля составила 38,18 грн/л.

Как отметили в "А-95", уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него.

Как сообщал УНИАН, за июнь автогаз на украинских АЗС подешевел на 2 грн.

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