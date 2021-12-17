По словам премьера, ситуация напряженная, но контролируемая.

Ситуация в энергетике на сегодня является абсолютно стабильной и контролируемой.

Об этом во время брифинга по созданию координационного энергетического штаба заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ситуация в энергетике на сегодня является абсолютно стабильной, контролируемой, конечно, напряженной, как и в каждый отопительный сезон, особенно на фоне энергетического кризиса в Европе", – сказал он.

Также он добавил, что уже законтрактованы поставки угля в декабре-январе и начаты переговоры по заключению договоров на импорт угля в феврале-марте.

Читайте также"Нафтогаз" не сможет долго удерживать тарифы на газ для населения, если сохранятся нынешние цены на бирже – Витренко"Поставки составляют более 2 миллионов тонн в месяц – это внутренняя добыча плюс импортная составляющая, как морским, так и железнодорожным транспортом. При этом сжигание угля будет составлять от 1,7 до 1,9 млн тонн. То есть мы понимаем, что будет накопление на складах от 0,3 до 0,5 млн тонн ежемесячно", – сказал Шмыгаль.

Также он заверил, что украинцы будут "с теплом и светом".

Как сообщал УНИАН, ранее Шмыгаль заверил, что в течение текущего отопительного сезона тарифы на газ, тепло, электроэнергию меняться не будут.

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Автор: Дмитрий Шварц