Куюн также объяснил, от чего в Украине зависит стоимость нефтепродуктов.

Появился прогноз по ценам на бензин, дизтопливо и автогаз в 2022 году в Украине.

Его озвучил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии "Фактам".

По словам эксперта, стоимость нефтепродуктов в Украине зависит от мировых котировок нефти и курса валют. Оба фактора - непредсказуемы.

"Исходя из цены нефти 80 долларов за баррель и прогнозного курса 28,05 грн за доллар, предельная цена литра бензина А-95 в 2022 году составит около 32,8 грн (сегодня - 30,2 грн), дизтоплива - 31,24 грн (сегодня - 29,44 грн), автогаза - до 20 грн (сегодня - 19,06 грн)", - говорит Куюн.

Впрочем, говорит он, прогноз является условным, поскольку многие факторы учесть невозможно.

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"Пандемия перечеркнула все прогнозы нефтяных цен и подходы к ним. К этому добавляется множество внутренних факторов. Ведь в украинской экономике многое зависит от того, каким будет урожай, какими будут цены на руду и прокат, нападет ли Путин, продолжит ли "сходить с ума" цена на природный газ? От всего этого и будет зависеть в 2022 году стоимость горючего на заправках", - резюмировал аналитик.

Ранее Куюн заявлял, что каждый пятый литр бензина в Украине производится на нелегальных НПЗ.